Neben dem Gold gilt der Franken als der sichere Hafen schlechthin. Seit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten konnte er seine Stärke in unsicheren Zeiten aber nicht ausspielen. Der US-Dollar stieg zum Franken zwischenzeitlich um drei Rappen und der Euro um zwei Rappen. Handelsgewichtet verlor der Franken seit dem Start der Angriffe 2% an Wert. Damit liegt er aber immer noch auf dem Niveau von Anfang Jahr. Während den besonders heiklen Phasen legte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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