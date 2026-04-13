FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 31 auf 38 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie hätten seit der Empfehlung Anfang März um 30 Prozent zugelegt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Damit seien eine Menge Optionen bereits eingepreist./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0WMPJ6
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