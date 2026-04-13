FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 4,5 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten hätten sich bestätigt, schrieb Fynn Scherzler in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die endgültigen Zahlen des letzten Quartals des vergangenen Jahres. 2026 dürfte es vor allem auf den späteren Jahresverlauf ankommen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005664809
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