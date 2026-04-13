Warum bleibt Photovoltaik auf Gewerbedächern hinter ihrem Potenzial? Die kontinuierlich steigende installierte Gesamtleistung in Deutschland ist vielfach belegt, und nicht nur die Dena beschreibt Gewerbedächer als unverzichtbare Fläche für die Klimaneutralität. Was die vielen Studien nicht zeigen: Was passiert, wenn ein Unternehmen tatsächlich loslegt. Denn zwischen dem politischen Ziel und der gebohrten Unterkonstruktion liegen Entscheidungen, […]Warum bleibt Photovoltaik auf Gewerbedächern hinter ihrem Potenzial? Die kontinuierlich steigende installierte Gesamtleistung in Deutschland ist vielfach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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