Die schwachen Ergebnisse von Carl Zeiss Meditec (CZM) für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26, die im Februar veröffentlicht wurden, sind weitgehend verarbeitet worden, jedoch schränkt der Rückzug der Prognose weiterhin die Sichtbarkeit ein. Die Margen stehen unter Druck durch Währungsrisiken, eine ungünstige Produktmischung und operative Deleveragierung, ohne klare Anzeichen für eine kurzfristige Erholung. Die strukturellen Risiken nehmen zu, insbesondere in China, wo eine volumenbasierte Beschaffung anhaltenden Preisdruck im IOL-Segment verursachen könnte. Während eine schrittweise Erholung möglich erscheint, bleibt die Unsicherheit über das nachhaltige Margenniveau bestehen, während globale Konflikte die bestehenden Gegenwinde verstärken. Wir bekräftigen unsere vorsichtige Haltung und überarbeiten unsere Annahmen, was uns zu einem niedrigeren Kursziel von 26,00 EUR (zuvor 29,50 EUR) führt. Bleibt ein HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/carl-zeiss-meditec-ag
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