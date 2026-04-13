Tesla hat von der niederländischen Behörde RDW die erste Zulassung für seinen Full Self-Driving (Supervised) in Europa erhalten. Die Installation des Fahrassistenten in Kundenfahrzeugen wird in den kommenden Tagen per Over-The-Air Software-Update beginnen.'¯Tesla bemüht sich auch in anderen europäischen Ländern um behördliche Zulassungen. Wie von Tesla bereits vergangenen Monat erwartet, hat der E-Auto-Hersteller nun tatsächlich von der niederländischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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