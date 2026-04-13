© Foto: OpenAIMcDonald's will in den USA mit Energy-Drinks und Speziallimos wachsen und setzt auf margenstarke Trendgetränke.In den USA steigt McDonald's nun auch in den Markt für Energy-Drinks und Speziallimonaden ein, wie das Wall Street Journal berichtet. McDonald's plant bereits seit Jahren die Erweiterung seines Getränkeangebots. Laut Unternehmensdokumenten, die dem Wall Street Journal vorliegen, will McDonald's seine neuen Getränke zu Preisen anzubieten, die unter denen von Konkurrenten wie Starbucks, Dutch Bros, Sonic und anderen Ketten liegen. McDonald's erwartet dabei von den neuen Getränken hohe Gewinnmargen für die Franchisenehmer, die den Großteil der Restaurants betreiben. …Den vollständigen Artikel lesen
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