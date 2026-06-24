Haben Sie heute schon gefrühstückt oder sich unterwegs einen Kaffee geholt? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie dabei an einem goldenen "M" vorbeigekommen sind. McDonald's gehört fest zu unserem Alltag. Genau das ist das Geheimnis echter Megatrend-Aktien: Die Produkte werden täglich genutzt, die Marke ist weltweit präsent und das Geschäftsmodell liefert seit Jahrzehnten verlässliche Gewinne.• McDonald's ist einer der stärksten Dividendenwerte der Welt.• Die Ausschüttung steigt seit mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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