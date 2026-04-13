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TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge



13.04.2026 / 11:00 CET/CEST

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TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge München, 13. April 2026 - Die TRATON GROUP ist wie erwartet verhalten ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal 2026 wurden von den TRATON-Marken - auf Basis vorläufiger Zahlen - insgesamt 68.600 Fahrzeuge ausgeliefert, 6 % weniger als im Vorjahresquartal. Bei vollelektrischen Fahrzeugen stieg der Absatz hingegen um 38 % an. Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP: Q1 2026 Q1 2025 Delta TRATON GROUP 68.600 73.100 -6% davon vollelektrische Fahrzeuge 860 620 38% - Scania Vehicles & Services 21.000 22.200 -6% davon vollelektrische Fahrzeuge 130 100 25% - MAN Truck & Bus 23.600 20.600 14% davon vollelektrische Fahrzeuge 540 380 44% - International Motors 13.300 16.900 -21% davon vollelektrische Fahrzeuge 180 90 113% - Volkswagen Truck & Bus 10.800 13.400 -20% davon vollelektrische Fahrzeuge 0 60 -93%

Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten Scania hat im ersten Quartal 2026 insgesamt 6 % weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal, belastet von einem starken Absatzrückgang in Südamerika, vor allem in Brasilien. Bei MAN Truck & Bus legte der Absatz vor dem Hintergrund guter europäischer Auftragseingänge in den Vormonaten um 14 % gegenüber dem eher schwachen Vorjahresquartal zu. International hat seinen Fahrzeugabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um rund ein Fünftel verringert. Der US-Markt zeigte zuletzt vielversprechende Anzeichen einer Belebung der Kundennachfrage, die sich aber noch nicht im Absatz ausgewirkt haben. Volkswagen Truck & Bus hat im ersten Quartal 2026 aufgrund der anhaltend schwierigen Marktlage in Südamerika 20 % weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal. Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 3M 2026 am 29. April 2026 veröffentlichen. Sie wird hier zu finden sein: https://ir.traton.com/de/publikationen/ Kontakt Ursula Querette

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ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

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thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



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