Bislang wird die Optimierungssoftware, die von 1Komma5° entwickelt wurde, den Endkunden zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Künftig sollen sie auch Energieversorger, Hersteller von Energiesystemen und Installateure direkt nutzen. Die Optimierungssoftware "Heartbeat AI" steuert aktuell mehr als 60. 000 dezentrale Energiesysteme. Sie verbindet dabei Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Wallboxen mit dem Strommarkt, wie es von 1Komma5° heißt, das sein Softwaregeschäft Ende 2024 in die Tochtergesellschaft Heartbeat AI GmbH auslagerte. Bislang lag die Konzentration auf der Installation bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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