NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Overweight" belassen. Ein Vorab-Briefing des britischen Netzbetreibers zu dem anstehenden Zwischenbericht habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Pavan Mahbubani in einem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 07:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 07:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 07:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 07:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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