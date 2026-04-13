Während die Automobilbranche auf Masse setzt, geht Ferrari den entgegengesetzten Weg. Die Strategie scheint aufzugehen. Weniger ist mehr.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Ferrari: Weniger Autos, mehr Gewinn?
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