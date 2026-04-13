Der Mikrowechselrichterspezialist Atmoce hat einen 2-in-1-Modulwechselrichter mit bis zu 1.200 Watt Leistung auf den Markt gebracht. Das Gerät kann den Gleichstrom von zwei Solarmodulen parallel wandeln. Das soll die Systemarchitektur von Photovoltaik-Anlagen vereinfachen. Atmoce erweitert seine Mikrowechselrichter der MI-Serie um einen 2-in-1-Modulwechselrichter. Dieser hat eine Leistung von bis zu 1.200 Watt pro Gerät und ermöglicht so den Anschluss von zwei PV-Modulen an einen Modulwechselrichter. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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