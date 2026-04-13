Die Bullen haben das Kommando bei der Aktie von ITM Power wieder übernommen. Seit dem Bekanntwerden des Einstiegs einer sich im Besitz der britischen Regierung befindlichen Gesellschaft mit gut zehn Prozent beim Wasserstoff-Spezialisten beläuft sich das Kursplus auf rund 25 Prozent. Und technisch hat der europäische Nebenwert weiter Luft nach oben.Denn durch den heutigen Kurssprung von gut sieben Prozent an der Heimatbörse in London setzt sich der Wasserstoff-Titel klar vom GD200 (siehe blaue Linie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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