Anzeige
Mehr »
Montag, 13.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
13.04.26 | 11:21
1.482,10 Euro
-4,39 % -68,10
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
RHEINMETALL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RHEINMETALL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.480,201.480,4011:37
1.479,601.480,0011:37
XTB
13.04.2026 11:24 Uhr
87 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rheinmetall Aktie im Fokus: Kurs unter Druck durch Friedensspekulationen - Jetzt Aktien kaufen?

Die Rheinmetall Aktie steht aktuell unter Druck und gehört zu den schwächeren Werten im DAX. Nach einer starken Rally in den vergangenen Jahren sorgt nun ein verändertes Marktumfeld für Unsicherheit.

Auslöser sind vor allem Spekulationen über mögliche Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt, die den gesamten Rüstungssektor belasten.

Für Anleger stellt sich daher die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Rheinmetall Aktien zu kaufen - oder drohen weitere Kursverluste?

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -
Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.
© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
            Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen,
            bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen
            Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu
            verstehen sein kann.