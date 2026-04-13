Die Vorwürfe gegen Super Micro Computer (SMCI) reißen nicht ab. Ein neuer Bericht wirft nun ein Schlaglicht auf eine mysteriöse Firma in China, die massiv von illegalen Chip-Lieferungen profitiert haben soll. Es geht um High-End-Hardware von Nvidia im Wert von vielen Millionen Dollar. Steht SMCI vor dem nächsten Beben?Wie Bloomberg am vergangenen Freitag unter Berufung auf neue Ermittlungsunterlagen berichtet, könnten hunderte sanktionierte KI-Systeme den Weg nach China gefunden haben. Im Zentrum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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