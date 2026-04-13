Eine IW-Studie Instituts im Auftrag von Green Planet Energy kommt zu dem Ergebnis, dass der geplante Wegfall der Einspeisevergütung im EEG viele Mieterstromprojekte unwirtschaftlich machen würde. Das gilt vor allem für kleine und mittlere Mieterstrom-Photovoltaik-Anlagen. Der im Entwurf des EEG'¯2027 vorgesehene Wegfall der Einspeisevergütung für kleine Photovoltaik'Dachanlagen würde Mieterstrom in Deutschland erheblich ausbremsen. Das zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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