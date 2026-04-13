In einer Studie hat das Institut der deutschen Wirtschaft aufgezeigt, dass sich kleine und mittlere Mieterstromprojekte nicht mehr rechnen werden, wenn die Einspeisevergütung aus dem EEG gestrichen werden sollte. Alternativen wie die Direktvermarktung könnten den Wegfall nur begrenzt kompensieren. Photovoltaik-Mieterstrom würde wohl vielerorts ausgebremst, wenn die Einspeisevergütung aus dem EEG gestrichen wird, wie es ein geleakter Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium vorsieht. Zu diesem Schluss kommt eine am Montag veröffentlichte Studie des deutschen Instituts für Wirtschaft (IW) im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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