Paris/London/Zürich - Nach den vorläufig gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag nachgegeben. Eine Ausnahme bildete die ungarische Börse, die - beflügelt vom klaren Sieg der Tisza-Partei von Oppositionsführer Peter Magyar - deutlich zulegte. Der EuroStoxx50 sank gegen Mittag um 0,9 Prozent auf 5.875 Punkte. Ausserhalb des Euroraums fiel der Schweizer SMI um 0,7 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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