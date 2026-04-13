Zürich - Wieder zurück auf Feld eins: Die gescheiterten Nahost-Verhandlungen belasten am Montag die Aktienkurse rund um den Globus und im Gegenzug springt der Ölpreis wieder in die Höhe. Der Iran und die USA hatten am Sonntag ihre Friedensverhandlungen vorerst ergebnislos abgebrochen. Mit Sorgenfalten wurden zudem die Schlagzeilen zur für den Öltransport wichtigen Seestrasse von Hormus aufgenommen. Denn US-Präsident Donald Trump verschärfte die Rhetorik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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