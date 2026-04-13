BioNTech hat neue klinische Daten zu einem wichtigen Krebsmedikament veröffentlicht und damit erneut Fortschritte in seiner Onkologie-Pipeline demonstriert. Für Investoren sind solche Studiendaten entscheidend, da das Mainzer Unternehmen nach dem Ende des Corona-Impfstoffbooms neue Wachstumstreiber benötigt. Dennoch bleiben Analysten vorsichtig - zuletzt wurde sogar ein Kursziel für die Aktie gesenkt. Fortschritte bei neuem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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