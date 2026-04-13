Die Nemetschek-Aktie treibt Anlegern weiterhin die Tränen in die Augen. Mit einem Kursverlust von -8% ist der Bausoftware-Anbieter am Montagmorgen der mit Abstand schwächste Wert im MDAX. Innerhalb eines halben Jahres hat sich der Aktienkurs fast halbiert. Was zieht die Nemetschek-Aktie immer tiefer in den Kurskeller und ist jetzt vielleicht der beste Zeitpunkt für einen Kauf? Eine Bank senkt den Daumen Auslöser des starken Kursrückgangs der Nemetschek-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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