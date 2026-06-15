In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Sascha Gebhart die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
© 2026 LS-X Trader
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|29,900
|29,915
|14:16
|29,905
|29,910
|14:16
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Sascha Gebhart die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:10
|Trader-Interview mit Sascha Gebhart: Deutsche Bank, Munich RE, Vorwerk, Nemetschek und MTU Engines
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Sascha Gebhart die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale...
► Artikel lesen
|12:30
|Deutsche Bank mit Rekordsignal: Das Signal das die meisten Anleger noch nicht kennen - Was ich konkret unternommen habe
|11:14
|DEUTSCHE BANK AG zündet den Turbo - jetzt dabei sein!
|10:50
|JPMorgan und die Deutsche Bank sollen Singapurs Gold-Clearing-System für 2026 betreiben
|10:50
|Freie Bahn für TUI und Lufthansa und auch bei der Deutschen Bank steigt die Stimmung - BÖRSE TO GO
|Oft schon hat US-Präsident Donald Trump versprochen, dass ein Frieden im Irankonflikt kurz bevorstünde. Dieses Mal scheint daraus auch tatsächlich etwas zu werden. Am Sonntag bestätigten sowohl die...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:10
|Trader-Interview mit Sascha Gebhart: Deutsche Bank, Munich RE, Vorwerk, Nemetschek und MTU Engines
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Sascha Gebhart die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale...
► Artikel lesen
|12:02
|AKTIEN IM FOKUS: Luftfahrt- und Touristiksektor erhält Auftrieb von Iran-Deal
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Luftfahrt- und Touristikbranche haben am Montag mit einem Kurssprung auf das verkündete Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges zwischen den USA und dem Iran reagiert....
► Artikel lesen
|Fr
|MTU Aero Engines AG: Stabilität als strategische Basis
|Fr
|Aktien Frankfurt: Dax legt kräftig zu - Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungen auf ein baldiges Rahmenabkommen der USA mit dem Iran haben am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dem deutschen Aktienmarkt einen Schub nach oben gegeben. ...
► Artikel lesen
|Fr
|Aktien Frankfurt: Deutlich im Plus - Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungen auf ein baldiges Rahmenabkommen der USA mit dem Iran haben am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dem deutschen Aktienmarkt erheblichen Rückenwind beschert....
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:30
|BRANDMELDUNG bei Münchener Rück: Warum Insider bereits massiv kaufen - Was ich meinen Lesern jetzt rate
|13:10
|Trader-Interview mit Sascha Gebhart: Deutsche Bank, Munich RE, Vorwerk, Nemetschek und MTU Engines
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Sascha Gebhart die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale...
► Artikel lesen
|09:30
|Was Insider bei Münchener Rück heute bereits wissen: Die Entwicklung die jetzt niemand auf dem Schirm hat - Handeln Sie, bevor es zu spät ist
|So
|ALARMSTUFE ROT bei Münchener Rück: Warum erfahrene Anleger zum Wochenstart die Reißleine ziehen - Warum diese Woche entscheidend werden könnte
|So
|Münchener Rück vor kritischer Marke: Droht jetzt der nächste große Absturz? - Die Chance die sich zum Wochenstart ergibt!
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:10
|Trader-Interview mit Sascha Gebhart: Deutsche Bank, Munich RE, Vorwerk, Nemetschek und MTU Engines
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Sascha Gebhart die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale...
► Artikel lesen
|Fr
|NEMETSCHEK SE - Stabilität als strategische Basis
|Fr
|Nemetschek: Hier zahlt sich Trading-Disziplin aus
|Wenn eine zuvor zu hoch bewertete Aktie eine umfassende Korrektur sieht, die Bewertung wieder eher günstig ist und die Analysten-Kursziele weit über dem Kurs liegen, wird man in Sachen Aufwärtswende...
► Artikel lesen
|Do
|AKTIEN IM FOKUS 2: Oracle trübt Stimmung im Software-Sektor - SAP unter Druck
| (neu: Kurse, Hintergrund und Experten-Stimmen) NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Zweifel an der Profitabilität der massiven Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Aktien des...
► Artikel lesen
|Do
|NEMETSCHEK SE stürzt ab - jetzt wird's brandgefährlich!