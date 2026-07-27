EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE
Mitteilung gemäß § 43 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
Gemäß Stimmrechtsmitteilung und Konzernmeldung vom 08.07.2026 hat Prof. Georg Nemetschek am 02.07.2026 einen zugerechneten Stimmrechtsanteil von 45,07 %, entsprechend 52.060.847 Stimmrechten gehalten. Diese Meldung steht im Zusammenhang mit der Übertragung von Aktien von Prof. Georg Nemetschek auf die von ihm kontrollierte GVN Familienstiftung (siehe die am 08.07.2026 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung). Durch die Übertragung von Aktien der Nemetschek SE auf die GVN Familienstiftung am 02.07.2026 sowie die Zurechnung von Stimmrechten gemäß § 34 Abs. 2 Satz 1 WpHG aufgrund eines Poolvertrags mit einem anderen Aktionär überschreitet die GVN Familienstiftung die Schwelle von 10 % der Stimmrechte.
Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung vom 08.07.2026 teilt er seitens der GVN Familienstiftung hiermit gemäß § 43 WpHG Folgendes mit:
27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nemetschek.com
|LEI Code:
|529900R0S2IX1S358J38
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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