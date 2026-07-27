EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE

Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.07.2026 / 17:40 CET/CEST

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Mitteilung gemäß § 43 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) Gemäß Stimmrechtsmitteilung und Konzernmeldung vom 08.07.2026 hat Prof. Georg Nemetschek am 02.07.2026 einen zugerechneten Stimmrechtsanteil von 45,07 %, entsprechend 52.060.847 Stimmrechten gehalten. Diese Meldung steht im Zusammenhang mit der Übertragung von Aktien von Prof. Georg Nemetschek auf die von ihm kontrollierte GVN Familienstiftung (siehe die am 08.07.2026 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung). Durch die Übertragung von Aktien der Nemetschek SE auf die GVN Familienstiftung am 02.07.2026 sowie die Zurechnung von Stimmrechten gemäß § 34 Abs. 2 Satz 1 WpHG aufgrund eines Poolvertrags mit einem anderen Aktionär überschreitet die GVN Familienstiftung die Schwelle von 10 % der Stimmrechte. Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung vom 08.07.2026 teilt er seitens der GVN Familienstiftung hiermit gemäß § 43 WpHG Folgendes mit: Die Beteiligung der GVN Familienstiftung an der Nemetschek SE verfolgt strategische Ziele. Es besteht keine Absicht seitens der GVN Familienstiftung, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der Nemetschek SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Die GVN Familienstiftung strebt eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs- und Leitungsorganen der Nemetschek SE an; die angestrebte Einflussnahme erfolgt dabei gemeinsam mit den weiteren von Prof. Georg Nemetschek kontrollierten Stimmrechten (siehe die am 08.07.2026 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung). Die GVN Familienstiftung strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Nemetschek SE, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an. Der Erwerb der Stimmrechte an der Nemetschek SE erfolgte durch unentgeltliche Zuwendung von Aktien sowie durch Zurechnung der Stimmrechtsanteile der Mitglieder eines Poolvertrags gemäß § 34 Abs. 2 WpHG. Für den Erwerb von Stimmrechten wurden weder Eigen- noch Fremdmittel der GVN Familienstiftung verwendet.



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