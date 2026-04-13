Palo Alto Networks: Hohe Bewertung trifft auf neue KI-Sorgen

Die Aktie von Palo Alto Networks hat sich in den vergangenen Tagen deutlich schwächer gezeigt. Vom Schlusskurs bei 173,78 Dollar am 8. April rutschte der Titel bis zum 10. April auf 155,73 Dollar ab. Das entspricht einem Minus von rund 10,4 Prozent in nur zwei Handelstagen. Der Auslöser lag nicht nur im firmenspezifischen Nachrichtenfluss. Für Gegenwind sorgten zuletzt Berichte über Anthropic. Das neue, aufgrund seiner Fähigkeiten bisher unter Verschluss gehaltene KI-Modell Claude Mythos gilt als besonders stark beim Finden von Sicherheitslücken in Software. An der Börse nährte das die Befürchtung, dass klassische Softwaremodelle durch den technologischen Sprung bei KI schneller unter Druck geraten könnten als bislang gedacht.

Fundamental wirkt die Story des kalifornischen Cybersecurity Spezialisten dennoch robust. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 steigerte Palo Alto Networks den Umsatz um 15 Prozent auf 2,594 Milliarden Dollar. Der Non GAAP Gewinn je Aktie stieg auf 1,03 Dollar nach 0,81 Dollar im Vorjahr. Der GAAP Nettogewinn sprang auf 432 Millionen Dollar nach 267 Millionen Dollar. Strategisch setzt der Konzern aus Santa Clara weiter auf Plattformisierung. Kunden sollen Netzwerk, Cloud, Security Operations und künftig auch Identitätsschutz auf einer integrierten Architektur bündeln. Dazu passen die inzwischen abgeschlossenen Zukäufe von CyberArk und Chronosphere sowie die jüngsten Vorstöße rund um KI Sicherheit und agentische Systeme.

Genau an dieser Stelle liegt aber auch der neuralgische Punkt für den Markt. Palo Alto investiert aggressiv in Wachstum und Integration, was kurzfristig auf das Gewinnprofil drückt. Für das dritte Quartal stellte das Management zwar einen Umsatz von 2,941 bis 2,945 Milliarden Dollar in Aussicht. Auch das Geschäft mit den wachstumsstarken, wiederkehrenden Sicherheitslösungen soll weiter deutlich zulegen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie werden jedoch nur 0,78 bis 0,80 Dollar erwartet und damit weniger als Analysten zuvor prognostiziert hatten. Hinzu kommt eine nach wie vor sehr sportliche Bewertung. Die Aktie wird mit einem KGV von rund 86, einem Forward KGV von gut 43 und einem EV zum Umsatz von etwa 12 gehandelt. Das ist für ein Qualitätsunternehmen zwar erklärbar, lässt aber wenig Raum für operative Dellen oder für neue Zweifel an der Preissetzungsmacht im KI Zeitalter.

Auch auf Analystenseite bleibt das Bild konstruktiv. Goldman Sachs stuft Palo Alto Networks weiter mit Buy ein und sieht die Aktie bei 224 Dollar. Morgan Stanley bleibt bei Overweight mit einem Kursziel von 223 Dollar und die Deutsche Bank liegt mit Buy bei 220 Dollar. JPMorgan und Barclays votieren ebenfalls weiter positiv und setzen ihre Ziele jeweils bei 200 Dollar an. Damit trauen die großen Häuser dem Titel trotz des jüngsten Rücksetzers weiterhin spürbares Aufwärtspotenzial zu.

Palo Alto Networks Inc. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 13.04.2021- 14.04.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Nach dem jüngsten Rücksetzer notiert die Aktie von Palo Alto Networks aktuell im Bereich von rund 155,73 Dollar und damit klar unterhalb der wichtigen gleitenden Durchschnittslinien. Die 100 Tage Linie verläuft derzeit bei etwa 178 Dollar und die 200 Tage Linie bei rund 188 Dollar, was das angeschlagene technische Bild im mittelfristigen und langfristigen Zeitfenster unterstreicht.

Auf der Unterseite rückt vor allem die Unterstützungszone um 141,00 Dollar in den Fokus. Solange sich die Aktie oberhalb dieses Bereichs hält, bleibt zumindest die Chance auf eine Stabilisierung gewahrt. Fällt der Kurs jedoch unter diese Marke, würde sich das Chartbild weiter eintrüben und die Verkäufer dürften zunächst die Kontrolle behalten.

Auf der Oberseite liegt ein erster relevanter Erholungsbereich zwischen 160 und 163 Dollar. Erst wenn dieser Bereich zurückerobert wird, könnte sich die Lage etwas entspannen und die gleitenden Durchschnitte wieder stärker in den Fokus rücken. Der zentrale Widerstand verläuft darüber hinaus erst im Bereich von 223 Dollar. Ein Anstieg über diese Zone würde das Chartbild deutlich aufhellen und die Tür für eine Rückkehr in Richtung der früheren Hochs öffnen.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Palo Alto Networks Inc. HD3182 3,67 103,902601 USD 116,890426 USD 3 Open End Palo Alto Networks Inc. UN48HB 1,3 136,356164 USD 149,99178 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.06.2024; 13:25 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Palo Alto Networks Inc. HD318G 1,68 207,651605 USD 194,67338 USD 3 Open End Palo Alto Networks Inc. UG710R 1,03 175,198042 USD 161,567634 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.06.2024; 13:25 Uhr

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