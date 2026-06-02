Die Aktie von Palo Alto Networks hat nach Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal kräftig zugelegt. Im nachbörslichen Handel gewinnt das Papier mehr als acht Prozent auf 321,39 Dollar. Im regulären Handel hatte die Aktie noch mit einem leichten Minus von 1,1 Prozent geschlossen. Grund für den nachbörslichen Anstieg waren Ergebnisse und ein Ausblick, die über den Erwartungen des Marktes lagen.Für das Ende April abgeschlossene Quartal meldete der Cybersecurity-Spezialist einen bereinigten Gewinn von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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