Zürich - Der Schweizer Franken legt am Montag im Handelsverlauf deutlich zu. Marktbeobachter sprechen von einer Fluchtbewegung im Umfeld weltweit schwacher Aktienmärkte und einem steigenden Ölpreis. Gegen Montagmittag kostet der US-Dollar noch 0,7902 Franken und damit wieder weniger als im asiatisch geprägten Handel. Vor dem Wochenende hatte der «Greenback» noch 0,7887 Franken gekostet, bevor er nach den gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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