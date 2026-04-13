Der Energiewende Index präsentiert sich aktuell weiter in einer starken Verfassung. Seit April 2025 hat der Kurs knapp 90 Prozent zugelegt. Denn die sieben Indexmitglieder bieten echte Alternativen zu den fossilen Brennstoffen und profitieren dementsprechend derzeit natürlich deutlich von den kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreisen. Besonders steil ging es in den vergangenen Handelswochen mit der Aktie von Verbio nach oben. Der Kurs des SDAX-Titels hat sich seit Herbst knapp vervierfacht. Und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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