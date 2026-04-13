Die Hyca-Heat-Technologie kann wahlweise industrielle Prozesswärme auf der Basis von Strom oder einem Brenngas bereitstellen. Das soll Flexibilität und Versorgungssicherheit bei geringen Kosten ermöglichen. Das aus dem Forschungszentrum Jülich ausgegründete Start-up Hyca Heat will einen neuen, hybriden und klimafreundlichen Weg zeigen, um Prozesswärme bereitzustellen. Als ersten Schritt plant das Unternehmen den Aufbau einer Anlage, die als Demonstrator in der regionalen Papierindustrie zum Einsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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