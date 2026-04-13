Paris - Der französische Zementhersteller Lafarge, der zum Schweizer Unternehmen Holcim gehört, sowie acht ehemalige Führungskräfte sind am Montag vom Pariser Strafgericht der Terrorfinanzierung in den Jahren 2013 und 2014 für schuldig befunden worden. Sie sollen Gruppen von Dschihadisten bezahlt haben, damit diese eine Fabrik mitten im syrischen Bürgerkrieg in Betrieb halten. Das Unternehmen zahlte laut Urteil des Gerichts an drei Dschihadisten-Gruppen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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