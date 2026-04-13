Fenecon und The Mobility House Solutions arbeiten künftig zusammen, um Ladeinfrastruktur in großem Stil zu realisieren. Und zwar gerade dort, wo es eher limitierende Faktoren für den Ausbau gibt. Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur ist vielerorts der Netzanschluss der limitierende Faktor. Um dem zu begegnen, haben Fenecon und The Mobility House Solutions nun Stromspeicher, das Energiemanagement und das Lastmanagement zu einem Gesamtsystem kombiniert. Damit lässt sich die Ladeinfrastruktur auch an Standorten mit begrenztem Netzanschluss für einen wirtschaftlichen Betrieb skalieren, wie die Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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