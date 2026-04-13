Tesla Aktie im Fokus: Abwärtstrend - Kommt jetzt der Turnaround durch FSD?

Die Tesla Aktie steht aktuell vor einer entscheidenden Phase. Nach einem starken Kursrückgang seit den Allzeithochs im Dezember fragen sich viele Anleger, ob sich nun eine neue Einstiegschance ergibt.

Ein möglicher Hoffnungsschimmer: Die Einführung der Full Self-Driving (FSD)-Technologie in Europa. Dieser Schritt könnte neue Wachstumsimpulse bringen und das Vertrauen der Investoren stärken.

Doch reicht das aus, um den Abwärtstrend zu stoppen - oder bleibt die Lage angespannt? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Tesla Aktien zu kaufen?

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