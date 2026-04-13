Die Rheinmetall-Aktie setzt sich am Montagmorgen mit einem Plus von ca. +1,0% an die Spitze des DAX. Ist der Abwärtstrend der letzten Wochen damit endlich zu Ende und sollten Anleger den deuchten Rüstungstitel wieder kaufen? Eine gute Nachricht aus der Politik Bevor ich mich an die Beantwortung der eingangs gestellten Frage mache, noch ein paar Worte zur Nachrichtenlage. Zum Wochenbeginn gibt es gleich zwei gute Nachrichten für Rheinmetall: eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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