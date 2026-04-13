Zur Intersolar 2026 bringt Bauer Solar eine neue Photovoltaik-Modulserie mit Rückkontakt-Solarzellen auf den Markt. Zunächst erfolgt die Markteinführung einer Full-Black-Variante mit 490 Watt Leistung. Später im Jahr sollen Modelle mit mehr als 500 Watt Leistung folgen. Der deutsche Photovoltaik-Pionier Bauer Solar hat für den Sommer 2026 eine Portfolioerweiterung angekündigt. Mit der Einführung einer neuen Backkontakt-Modullinie will das Familienunternehmen aus Rheinhessen neue Maßstäbe in Ästhetik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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