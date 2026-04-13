© Foto: Jaque Silva - picture alliance / SOPA Images via ZUMA Press WireGoldman Sachs startet kraftvoll ins Jahr 2026. Gewinne und Erlöse steigen deutlich - doch nicht alle Geschäftsbereiche überzeugen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs legt einen starken Jahresauftakt hin. Im ersten Quartal 2026 erzielt das Institut einen Nettogewinn von 5,63 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie steigt auf 17,55 US-Dollar nach 14,12 US-Dollar im Vorjahr. Die Erträge legen spürbar zu. Goldman Sachs erzielt Gesamterlöse von 17,23 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit den Vorjahreswert um 14 Prozent. Gleichzeitig lässt die Bank ihre Aktionäre am Erfolg teilhaben. Insgesamt fließen 6,38 Milliarden US-Dollar zurück. Davon entfallen 5,00 Milliarden US-Dollar auf …Den vollständigen Artikel lesen
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