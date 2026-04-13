New York - Nach den vorläufig gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran und dem daraus resultierenden Ölpreisanstieg sind die US-Aktienbörsen mit negativer Tendenz in die neue Börsenwoche gestartet. Auch die deutlich negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen der Investmentbank Goldman Sachs hinterliess am Montag Spuren. So ging es für den Dow Jones Industrial wenige Minuten nach dem Startgong um 0,77 Prozent auf 47.550 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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