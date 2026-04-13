Goldman Sachs hat die US-Berichtssaison eröffnet. Die Investmentbank ist mit einem kräftigen Gewinnplus ins neue Jahr gestartet. Besonders der Aktienhandel glänzte. Doch in einem Geschäftsbereich musste die US-Bank einen spürbaren Dämpfer hinnehmen. Die Aktie gibt daher dennoch in der ersten Reaktion gut drei Prozent ab.Goldman Sachs hat zum Auftakt der neuen Berichtssaison die Erwartungen übertroffen. Vor allem das Aktienhandelsgeschäft lief auf Hochtouren und bescherte der US-Investmentbank ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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