Am Mittwoch wird es spannend für ASML-Anleger: Dann präsentiert das niederländische Tech-Unternehmen die Zahlen für das erste Quartal. Die Erwartungen sind hoch, schließlich hat der der Weltmarktführer für so genannte Lithografie-Systeme ein glänzendes Jahr 2025 hinter sich. Was Analysten sagen, worauf es nun ankommtFür das Startquartal prognostizieren Experten ASML im Schnitt einen Umsatzanstieg von knapp zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie einen Gewinn je Aktie von über 6,60 Euro, was ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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