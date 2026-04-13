DJ PTA-AFR: Frequentis AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG vom 13.04.2026
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Frequentis AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG vom 13.04.2026
Wien (pta000/13.04.2026/13:59 UTC+2) - Frequentis AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.frequentis.com/finanzbericht-2025.zip Veröffentlichungsdatum: 13.04.2026
Kurzbeschreibung: Es wurde am 09.04.2026 irrtümlich eine Muster-Test-Datei hochgeladen. Diese Version des Jahresfinanzberichts 2025 ersetzt daher das am 09.04.2026 veröffentlichte Dokument.
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Aussender: Frequentis AG Innovationsstraße 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Regulierter Markt in Frankfurt Handelsplätze:
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April 13, 2026 07:59 ET (11:59 GMT)