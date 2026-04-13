Sie gilt als eine der Krebsarten mit dem höchsten medizinischen Bedarf: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Biotech-Gesellschaft Revolution Medicines, der Übernahmeinteresse von Merck & Co nachgesagt wurde, kann nun einen extrem wichtigen Meilenstein im Kampf gegen das sogenannte duktale Adenokarzinom des Pankreas (PDAC) vorweisen.Der Wirkstoff Daraxonrasib zeigt in der entscheidenden klinischen Phase-3-Studie "RASolute 302" bei Patienten mit metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs laut Revolution ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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