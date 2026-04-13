Tesla darf sein Fahrassistenzsystem nun in Europa einsetzen. Doch die Zulassung kommt mit klaren Grenzen. Analysten sehen Fortschritte, aber keinen Durchbruch. Wie groß ist jetzt das Kurspotenzial? Die Aktie von Tesla rückt erneut in den Fokus: Nach mehr als anderthalb Jahren Prüfung hat die niederländische Zulassungsbehörde RDW grünes Licht für das Assistenzsystem "FSD Supervised" gegeben. Damit kann der Konzern seine Technologie erstmals in Europa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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