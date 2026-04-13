Magenta-Aktionäre erleben am Montag einen tiefroten Tag. In einem schwachen Marktumfeld (DAX -1,2%) bricht das Papier der Deutschen Telekom um über fünf Prozent ein und bildet damit das Schlusslicht im deutschen Leitindex. Neue Warnungen zum US-Geschäft lösen eine Verkaufswelle aus und lassen den Kurs unter eine psychologisch wichtige Marke rutschen. Grund zur Panik?Der drastische Kurssturz hat einen konkreten Auslöser: Die US-Bank JPMorgan warnt vor aufziehenden Wolken auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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