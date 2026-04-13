Mit einem Verlust von ca. -6% hält die Deutsche Telekom-Aktie am Montagvormittag die rote Laterne im DAX fest in der Hand. Was steckt hinter dem schwachen Wochenstart der Telekom und ergibt sich dadurch eine Kaufgelegenheit für Anleger? Mehr Gegenwind in den USA Auslöser des starken Kursrückgangs der Telekom-Aktie zum Wochenauftakt war eine Analystenstudie der US-Großbank JPMorgan. Ihre Experten warnen vor einer Verschärfung des Wettbewerbs auf dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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