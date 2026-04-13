Bei Generali Global Corporate & Commercial Deutschland übernimmt Matthias Arnold die Position des Country Head. Sein Vorgänger Hans Peter Klebe wird in den kommenden Monaten seinen Ruhestand antreten. Die Einheit feiert außerdem dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) Deutschland feiert in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum und gibt in diesem Rahmen zudem einen Führungswechsel bekannt: Hans Peter Klebe hat die Einheit seit ihrer Gründung geleitet und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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