Der Dax geht zu Wochenbeginn in die Knie. Der deutsche Leitindex preist die Entwicklungen vom Wochenende ein. Die gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben die Ölpreise nach oben schießen lassen. Dass Trump nun die Straße von Hormus blockieren will, lässt auch keinen Optimismus aufkommen. Die Lage bleibt äußerst fragil. Mit weiteren Verwerfungen muss gerechnet werden.Dem Dax steht einmal mehr eine mit zahlreichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de