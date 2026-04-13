Apple kann Mac Studio und Mac Mini in verschiedenen beliebten Varianten derzeit nicht liefern. Dafür kann es zwei Gründe geben. Wer sich für einen von zwei Apple-Desktop-Rechnern interessiert, muss derzeit mit einem geringeren Angebot zurechtkommen. Betroffen sind sowohl der beliebte Mac Mini M4 als auch die Workstation Mac Studio. Der Hersteller listet mehrere RAM-Varianten im Online-Shop als "derzeit nicht verfügbar", sobald Kunden sie auswählen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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