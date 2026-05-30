Der Smartphone-Markt steuert laut IDC auf den stärksten Einbruch seiner Geschichte zu. Doch Apple wirkt besser vorbereitet. Die Bank of America sieht durch KI neues Milliardenpotenzial. Der Smartphone-Markt steuert auf einen historischen Einbruch zu. Nach Einschätzung von International Data Corporation (IDC) könnten die weltweiten Auslieferungen 2026 um 14 Prozent auf 1,09 Milliarden Geräte fallen. Das wäre der stärkste Rückgang seit Beginn der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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