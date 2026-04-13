Seit unseres letzten Kauftipps vor knapp vier Wochen hat die Amazon-Aktie als einer der wenigen Tech-Titel deutlich zweistellig zugelegt. Warum wir langfristig weiter positiv gestimmt bleiben, verraten wir in diesem Artikel. Niedrige Margen als unterschätzte Chance Trotz eines zunehmend volatilen Börsenumfelds sehen einige Analysten weiterhin großes Potenzial in der Aktie von Amazon. Insbesondere auf lange Sicht - über einen Zeitraum von etwa zehn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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