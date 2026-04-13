Die Petrobras-Aktie sorgt bei Anlegern weiterhin für gute Laune. Zwar gab der Kurs Mitte letzter Woche deutlich nach, doch hohe Gewinne am Donnerstag und Freitag bescherten dem ADR auf Wochensicht ein Plus von +4,62%. Und auch die neue Woche beginnt positiv mit weiteren Aufschlägen von knapp +2%. Warum das so ist und wie es jetzt weitergehen kann. Friedensverhandlungen verlaufen ergebnislos Nach der in der Nacht auf Mittwoch verhängten Waffenruhe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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