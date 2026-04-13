Streiks und steigende Ölpreise setzen Lufthansa massiv unter Druck. Analysten sehen bereits deutliche Ergebnisbelastungen - und warnen: Die Jahresziele könnten wackeln. Droht jetzt die Prognose-Kürzung? Die anhaltenden Streiks beim der Deutschen Lufthansa werden zunehmend zu einer für das Geschäft von Europas größter Airline. Nach dem Ausstand des Kabinenpersonals haben nun auch die Piloten ihre Arbeit niedergelegt - eine Eskalation im Tarifkonflikt, die zentrale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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